Gewinnspiel: Ein Abend mit Fips Asmussen in Ludwigsfelde

3 Stunden Humor-Power Nonstop mit Fips Asmunssen. Ein Volkskünstler, ein Possenreißer mit Grütze im Kopf. Er gilt als der Vater aller Stand Up Comedians. Seit über 30 Jahren ohne Doublette. Politisch, satirisch, witzig.

Die ARD-Fernsehzuschauer haben Fips Asmussen zu einem der beliebtesten Komiker in Deutschland gewählt. Wer Fips Asmussen in seiner dreistündigen Live-Show erlebt hat, sagt: Einfach gut! Das macht ihm in Deutschland keiner nach.

Am 24. März 2018 kann man das "Urgestein" der Comedy live im Klubhaus Ludwigsfelde erleben. In seinem Gastspiel "Ein Abend mit Fips Asmussen" präsentiert er Pointen-Dauerfeuer im 30 Sekunden-Takt.

Fips Asmussen hat in seiner Karriere über 7 Millionen Tonträger verkauft und bekam dafür 1 Platin- und 3 Goldene Schallplatten. Man muß ihn einfach live auf der Bühne erlebt haben.

Wir verlosen 3 x 2 Freikarten für die Veranstaltung am 24. März 2018 im Klubhaus Ludwigsfelde. Die Verlosung findet über die Facebook-Seite des Teltower Stadt-Blatt Verlag statt. Hier geht es zum Gewinnspiel.

Veranstaltungsbeginn : 20.00 Uhr. Vorverkaufsstellen : Bürgerservice im Rathaus, www.reservix.de

