Ulli Zelle und Neujahrsempfang: Kultraum Kleinmachnow startet ins neue Jahr

Der Kultraum Kleinmachnow bedankt sich bei seinen Gästen für das große Interesse. Ein finales Highlight zum Jahresabschluss war laut den Betreibern das Krippenspiel im Heizhaus, das Mitte Dezember viele Interessierte anlockte. Über 500 Zuschauer von klein bis groß fanden in der Herberge Platz und ließen zusammen das Jahr ausklingen.

Und auch im neuen Jahr hat der Kultraum ein buntes Programm vorbereitet. Bereits am Freitag, den 12. Januar ist das RBB-Reporterurgestein Ulli Zelle in Kleinmachnow zu Gast. Zelle singt Soul- und Rocksongs der sechziger und siebziger und mittlerweile auch achtziger Jahre, verpackt in gutem Entertainment. Mit beachtlichem Soul in der Stimme lässt er Otis Redding und Rio Reiser auferstehen.

Am Sonntag, den 14. Januar, lädt der Kultraum zum großen Neujahrsempfang ein. Gemeinsam mit dem Partnerverein Brücke Kleinmachnow e.V. wird um 14:00 Uhr in den Räumen im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200 in Kleinmachnow gefeiert.

Das abwechslungsreiche Kulturprogramm und Infos zur Kartenbestllung finden Sie hier zum Nachlesen.

Text: Kultraum KLM (adapted), Foto: Kultraum KLM