Sichtungstraining für Nachwuchskicker beim RSV

Der RSV Eintracht 1949 e.V. sucht unter den 11- bis 15-Jährigen nach neuen Talenten für seine Fußballjugend im Kleinfeldbereich und veranstaltet im Mai sein alljährliches Sichtungstraining für die Jahrgänge 2006 bis 2009. Am 2. Mai ist der Jahrgang 2007 an der Reihe, am 7. Mai der Jahrgang 2009, am 16. Mai der Jahrgang 2008 und am 17. Mai der Jahrgang 2006. Alle Sichtungstrainings finden jeweils von 16:30 bis 18:00 Uhr auf dem Vereinsgelände in der Heinrich-Zille-Straße 32 in Stahnsdorf statt.

Alle Interessierten melden sich bitte vorher bei Kleinfeldkoordinator Roland an. Er ist per Mail über die Adresse r.rannow@rsv-eintracht1949.de zu erreichen oder unter der Rufnummer 0178 212 8398.