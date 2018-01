Rathausmarkt Kleinmachnow: Penny packt die Umzugskartons

Der Rathausmarkt Kleinmachnow verändert sich ständig. Nach der insolventen Innova Handelshaus AG folgt ein weiterer großer Anbieter, der den Standort aufgibt. Die Penny Filiale am Rathausmarkt schließt und zieht an den Zehlendorfer Damm 118. Dort, wo einmal der Netto Marken-Discount war, laufen bereits die Umbauarbeiten für die im Frühjahr geplante Eröffnung des neuen Penny Marktes. Ersatzlose Schließungen von Filialen in Kleinmachnow, Stahnsdorf oder Teltow werde es nicht geben, teilte uns Anja Schwerdtfeger, Assistenz der Regionsleitung Großbeeren, auf Anfrage mit.

Text: pst / Foto: Verlag