Neuer Parkplatz für das Freibad

Anfang Oktober geht's los: Das Freibad Kiebitzberge bekommt einen neuen Parkplatz. Der Parkplatz an der Rammrath-Brücke wird nun um- und ausgebaut, um das Stellplatzangebot für das Freibad zu verbessern und den Parkplatzsuchverkehr in den angrenzenden Wohngebieten zu verringern. Baubeginn ist am 9. Oktober. Geplant ist, bis Mitte Mai 2018 mit allen Bauarbeiten fertig zu sein, um Anfang Juni zur Eröffnung des bis dahin sanierten Freibades in eine neue Badesaison starten zu können.

Um die Bauarbeiten zu ermöglichen, müssen der Freibadparkplatz und der bisher von Kfz genutzte Parkstreifen parallel zum Thomas-Müntzer-Damm bzw. zur Warthestraße gesperrt werden.

Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten realisiert werden. Bis Ende des Jahres wird dabei zunächst die alte Oberflächenbefestigung aufgebrochen und entfernt. Außerdem sind leider auch einige Baumfällungen unvermeidbar, doch werden zum Ausgleich im kommenden Jahr 35 neue Bäume gepflanzt. Anschließend wird der Unterbau des neuen Parkplatzes vorbereitet.

Im zweiten Bauabschnitt, der im kommenden Februar starten soll, werden die Zufahrt über die Gerhart-Eisler-Straße sowie die Oberflächen des Parkplatzes neu gebaut. Dazu wird dann auch die Gerhart-Eisler-Straße zeitweise komplett gesperrt sein. Die Herstellung der neuen Grünanlage auf und um den Freibadparkplatz erfolgt schließlich ab März 2018 im dritten Bauabschnitt.

Die Verkehrseinschränkungen im Bereich der Gerhart-Eisler-Straße und des Rad- u. Fußweges am Teltowkanal sowie die im 1. Quartal 2018 erforderlichen Umleitungen, die wegen der Baumaßnahme notwendig sind, werden rechtzeitig bekanntgegeben und ausgeschildert.

Foto: Teltower Stadt-Blatt Verlag