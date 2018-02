Neue Kammerspiele: Kinoprogramm vom 1. bis 7. Februar

In "Das Leuchten der Erinnerung" begeben sich Helen Mirren und Donald Sutherland in einem Wohnmobil auf einen Road-Trip und auch "The Greatest Showman" mit Hugh Jackman als Zirkuspionier P. T. Barnum ist wieder dabei.

Burg Schreckenstein 2 – Küssen (nicht) verboten

Donnerstag, 01.02.2018 um 16.00 Uhr

Samstag, 03.02.2018 um 15.00 Uhr

Sonntag, 04.02.2018 um 16.00 Uhr

Mittwoch, 07.02.2018 um 16.00 Uhr

Mittwoch, 07.02.2018 um 10.00 Uhr

Aus dem Nichts

Donnerstag, 01.02.2018 um 20.15 Uhr

The Greatest Showman

Samstag, 03.02.2018 um 19.15 Uhr

Mittwoch, 07.02.2018 um 18.00 Uhr

The Greatest Showman (OMU)

Sonntag, 04.02.2018 um 20.15 Uhr

Das Leuchten der Erinnerung

Donnerstag, 01.02.2018 um 18.00 Uhr

Samstag, 03.02.2018 um 21.15 Uhr

Sonntag, 04.02.2018 um 18.00 Uhr

Mittwoch, 07.02.2018 um 20.15 Uhr

Your Name.

Freitag, 02.02.2018 um 16.00

Samstag, 03.02.2018 um 17.00 Uhr

Foto: Das Leuchten der Erinnerung/ Concorde Filmverleih