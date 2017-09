Kinoprogramm vom 07. bis 13. September

Drei Geschwister streiten sich in "Der Wein und der Wind" um das Familienerbe in Frankreich und in "Ich – Einfach unverbesserlich 3" bekämpfen die Minions einen Super-Bösewicht. In der Woche vom 07. bis 13. September stehen in den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow wieder tolle Filme auf dem Programm.

Filme



Der Wein und der Wind

Donnerstag, 07. September, 20:15 Uhr

Freitag, 08. September, 20:15 Uhr

Samstag, den 09. September, 17:00 Uhr

Mittwoch den 13. September, 18:00 Uhr



Der Wein und der Wind OmU

Sonntag, 10. September, 18:00 Uhr

Die göttliche Ordnung

Donnerstag, 07. September, 18:00 Uhr

Sonntag, 10. September, 20:30 Uhr

Mittwoch, 13. September, 20:30 Uhr

Tigermilch

Freitag, 08. September, 18:00 Uhr

Samstag, 09. September, 19:30 Uhr



Bigfoot Junior

Donnerstag, 07. September, 16:00 Uhr

Freitag, 08. September, 16:00 Uhr

Sonntag, 10. September, 16:00 Uhr

Mittwoch, 13. September, 16:00 Uhr

Ich, einfach unverbesserlich 3

Samstag, 09. September, 15:00 Uhr

Eintritt



8 Euro, 6 Euro (ermäßigt), 4,50 Euro (mini, Kinder unter 12 Jahre), bei Überlänge: + 1 Euro

Dienstag, Mittwoch und am Kinotag: 7 Euro, 5 Euro (ermäßigt), 3,50 Euro (mini, Kinder unter 12 Jahre), bei Überlänge: + 1 Euro

Adresse



Karl-Marx-Straße 18, Kleinmachnow. Telefonnummer für Reservierungen und Informationen: 033203 847584

Weitere Informationen

Foto: Studiocanal