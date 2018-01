Brandenburgs beste Arbeitgeber sitzen in Dreilinden

Das Nachrichtenmagazin Focus zeichnet in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu zum sechsten Mal Deutschlands beste Arbeitgeber aus. Gesamtsieger über alle Branchen hinweg ist 2018 der Sportartikelhersteller Adidas, gefolgt von dem Internetunternehmen Google Germany auf Platz 2 und dem Chemie- und Pharma-Unternehmen Bayer auf Platz 3. Die Plätze 4 und 5 belegen die Automobilhersteller BMW und Daimler.

In Brandenburg hat die "New Economy" die Nase vorn: Als bester Arbeitgeber in Brandenburg wurde das Internetauktionshaus eBay ausgezeichnet, dicht gefolgt von PayPal. Im Jahr 2000 eröffnete eBay Deutschland seinen Firmenhauptsitz im Europarc Dreilinden. Neben PayPal gehört auch der beliebteste Arbeitgeber auf Platz 5 zu eBay und hat seinen Sitz in Kleinmachnow: der Online-Fahrzeugmarkt mobile.de. Über Platz 3 kann sich domino-world aus Birkenwerder, über Platz 4 die AOK Nordost aus Potsdam freuen.

Die vollständigen Ergebnisse der Arbeitnehmerbefragung erscheinen in Focus-Business „Die besten Arbeitgeber 2018“. Das Magazin erscheint am 30. Januar 2018 und ist zum Copypreis von 6,90 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich.

Text: pst / Foto: Verlag