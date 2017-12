„Aschenbrödel“ versüßt das Warten auf den Weihnachtmann

Manche Filmklassiker gehören einfach auf die große Leinwand. Mit dem Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Kino der Neuen Kammerspiele wird allen großen und kleinen Kindern bei Punsch, Glühwein und Plätzchen die Wartezeit auf die Bescherung am Heiligen Abend verkürzt. Gezeigt wird der Film am 24. Dezember um 14:00 Uhr in der Karl-Marx-Str. 18 in Kleinmachnow. Der Eintritt beträgt 8 Euro, Schüler und Studenten zahlen 6 Euro und alle „Minis“ unter zwölf Jahren 4,50 Euro.

Foto: DEFA-Stiftung/Jaromír Komárek