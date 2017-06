zirkus altoff köllner in Ludwigsfelde

Vom 08. bis zum 11. Juni macht der Zirkus Altoff Köllner auf seiner Tour durch Brandenburg auf der Festwiese in Ludwigsfelde Station. Für eine der vier Veranstaltungen gibt es 2 mal 2 Freikarten zu gewinnen.

15 Artisten, Dompteure und "Spaßmacher" sowie 30 Tiere wollen die Zuschauer im modernen Viermastzelt in den Bann ziehen. Die „fahrenden Gesellen“ zeigen temporeiche Jonglage, biegsame Akrobatik, Clown-Nummern, Handstand-Artistik, Hula-Hoop-Tänze und wagemutige Kunststücke auf Seil, Rollen-Brett und Ring-Trapez. Ein weiterer Hingucker: Das amerikanische Todesrad. Tierische Attraktionen des Zirkus Altoff Köllner sind Dromedare, Lamas, Pferde, Hunde und Bergziegen.

Bereits in siebter Generation führt der Zirkus Altoff Köllner die Tradition der deutschen Zirkusfamilien Weisheit und Köllner fort. Jüngster Sproß und Publikumsliebling ist die achtjährige Lucia, die als zauberhafte „Eisprinzessin“ auftritt. Abwechslungsreiche Licht-Effekte und eine Live-Band runden das fast zweistündige Stunden-Programm im temperierten Chapiteau ab.

Erstmals "Manege frei" heißt es zur Gala-Premiere am Donnerstag, 08. Juni, um 17:00 Uhr. Dabei zahlen auch die Erwachsenen nur die Eintrittspreise für Kinder. Die Karten sind erhältlich jeweils ab 30 Minuten vor Vorstellungs-Beginn. Reservierungen unter der Mobilfunknummer 0163/ 7779798 – auch für Geburts-Feiern, Schul- und Kindergarten-Gruppen.

In Kooperation mit dem Zirkus verlost der Teltower Stadtblatt Verlag 2 mal 2 Freikarten, die für eine der vier Vorstellungen eingelöst werden können. Einfach bis zum 8. Juni, 12:00 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort Zirkus an gewinnspiel@stadtblatt-online.de senden. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können sich die Karten direkt an der Kasse abholen.

Weitere Termine:

Freitag, 09. Juni, 17:00 Uhr,

Samstag, 10. Juni, 15:00 und 19:00 Uhr

und

Sonntag, 11. Juni, 15:00 Uhr.

Weitere Informationen über den Zirkus Altoff Köllner

Text und Foto: Zirkus Altoff Köllner