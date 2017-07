Pflegeltern werden: Informationsveranstaltung des Pflegekinderdienstes

Der Pflegekinderdienst des Jugendamtes Teltow-Fläming lädt zur Informationsveranstaltung „Pflegeeltern werden“ ein. Die Veranstaltung findet am 25. Juli von 18:00 bis 20:00 Uhr im Kreishaus in Luckenwalde, Am Nuthefließ 2 im Raum B2-1-02 statt.

Jedes Jahr benötigen einige Kinder im Landkreis Teltow-Fläming ein neues Zuhause, da sie nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Aus unterschiedlichen Gründen können Eltern in Situationen geraten, in denen sie vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Lage sind, ihren Kindern das zu geben, was diese für eine gesunde Entwicklung benötigen. Pflegeeltern ermöglichen den Kindern ein Aufwachsen in familiärer und sicherer Geborgenheit mit verlässlichen Bezugspersonen.

Der Pflegekinderdienst sucht Familien, Paare und Einzelpersonen, die sich der besonderen Herausforderung stellen, ein Kind zur Pflege aufzunehmen, zu versorgen und aufzuziehen.

Die Informationsveranstaltung „Pflegeeltern werden“ richtet sich an Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, Pflegeeltern zu werden oder sich dafür interessieren, was mit einer solchen Aufgabe verbunden ist.

An diesem Abend erhalten Sie einen ersten Überblick zum Thema Pflegekinder und Informationen über den Bewerbungs- und Vermittlungsweg.

Die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes freuen sich auf viele Gäste und werden gern deren Fragen beantworten. Um vorherige telefonische Anmeldung per Telefon oder per E-Mail wird gebeten.

Interessierte wenden sich an:



Christine Lindner, Tel. 03371 608 3530 oder E-Mail: christine.lindner@teltow-flaeming.de



Sylke Kuschnier, Tel. 03371 608 3507 oder E-Mail: sylke.kuschnier@teltow-flaeming.de



Andrea Bogdan, Tel. 03371 608 3512 oder E-Mail: andrea.bogdan@teltow-flaeming.de



Bettina Bürgel, Tel. 03371 608 3513 oder E-Mail: bettina.buergel@teltow-flaeming.de

Weitere Informationen auf www.teltow-flaeming.de unter „Was erledige ich wo“ – Stichwort: Pflegekinderdienst

Text: Landkreis Teltow-Fläming