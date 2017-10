Lokale Agenda21: Kleinmachnow startet zwei neue Informationsportale

Die AG Energie und Klimaschutz der Lokalen Agenda21 Kleinmachnow startet zwei neue Online-Informationsportale für Bürgerinnen und Bürger der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf.

Der neue Internet-Blog

Neben der klassischen Homepage und der Facebook-Seite steht allen Interessierten ab sofort auch der Internet-Blog zur Verfügung, auf dem die Mitglieder der Lokalen Agenda21 regelmäßig über ihr Aktivitäten und Projekte rund um die nachhaltige Entwicklung der Region berichten.

Aktuell beispielsweise über das Projekt „PrimaKlimaMieter“, welches zusammen mit der gewog Kleinmachnow durchgeführt wird. Aufgerufen werden kann der Blog unter der Adresse https://lokaleagenda21kleinmachnow.wordpress.com/. Spezielle Zugangsdaten oder eine Anmeldung sind nicht nötig.

Das neue Klimaschutz-Portal

Weiterhin steht ab sofort das neuen Informationsportal Klimaschutz-Kleinmachnow zur Verfügung. Dieses Portal will Rat-Suchende und Interessierte in Sachen Energieeffizienz, Klimaschutz und der nachhaltige Entwicklung mit Aktiven, Gruppen und Beratern speziell aus und in Kleinmachnow zusammenbringen.

Die Einrichtung eines vergleichbaren Informationsportal steht seit 2010 im Klimaschutzprogramm der Gemeinde Kleinmachnow, wurde aber seitens der Gemeindeverwaltung bislang nicht umgesetzt, so wie auch viele andere dort beschlossene Maßnahmen. Aus diesem Grund hat sich die AG Energie und Klimaschutz dazu entschlossen, diesen Punkt selber in die Tat umzusetzen.

Das Portal ist noch im Aufbau und soll vor allem durch die Aktivitäten und Angebote der Bürgerinnen und Bürger mit Leben gefüllt werden.