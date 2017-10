Die Bürgerinitiative StammBahn lädt ein zu einer Fahrradführung auf den Spuren der Stammbahn von Kleinmachnow nach Potsdam-Griebnitzsee.

Barbara Sahlmann, Mitglied der Initiative und Radführerin, zeigt Ihnen den historischen Verlauf und erzählt unterhaltsame Geschichten zu den Spuren der Stammbahn. Gleichzeitig werden die neuesten Entwicklungen zur Wiederbelebung der Stammbahn geschildert und es gibt Raum für den Austausch, wie es weiter gehen soll.

Wann? Samstag, 14.10. 2017 um 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Wo? Treffpunkt: Adam- Kuckhoff- Platz (Wochenmarkt an der Karl-Marx-Straße an der Stadtgrenze zu Berlin, das Ende ist am S- Bahnhof Griebnitzsee.) Die Teilnahme ist kostenlos.

Voranmeldungen sind erwünscht, aber nicht erforderlich. Kontakt über e- mail Barbara.Sahlmann@gmx.de oder Telefon 033203- 24981.

Foto by Teltower Stadt-Blatt Verlag