BIP-Zahlen: Brandenburgs Industrie punktet im Wettbewerb

Potsdam. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg verbucht das Land Brandenburg für das erste Halbjahr 2018 ein reales Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent. Damit liegt Brandenburg an der Spitze der neuen Länder und über der Wachstumsrate für Deutschland insgesamt (1,9 Prozent). Wachstumstreiber waren insbesondere das Produzierende Gewerbe, aber auch der Dienstleistungsbereich. Im Ländervergleich landete Brandenburg gemeinsam mit Berlin auf dem dritten Platz.

Die Hauptstadtregion liegt nach den heute vorgelegten Zahlen in der Spitzengruppe der Bundesländer. „Das ist eine gute Nachricht“, erklärte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zu den auf Berechnungen des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder basierenden BIP-Zahlen. Auch wenn man die Aussagekraft von Halbjahreszahlen nicht überbewerten dürfe, zeige sich, dass sich die brandenburgische Industrie im Wettbewerb weiter gut behaupte. „Die erfreuliche Halbjahresbilanz dokumentiert in erster Linie die guten Leistungen unserer märkischen Unternehmen und ihrer Beschäftigten. Sie belegt aber auch, dass die Landesregierung mit ihrer wirtschaftspolitischen Strategie den richtigen Weg eingeschlagen hat“, so Minister Steinbach weiter.



Fotos: Industrie by voltamax via Pixabay (CC0 Public Domain)