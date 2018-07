Badeseen der Region haben ausgezeichnete Wasserqualität

Einmal im Monat überprüfen die Fachdienste der Landkreise Potsdam- Mittelmark und Teltow-Fläming die Wasserqualität der Badegewässer. Dabei werden Proben entnommen und unter hygienischen Gesichtspunkten untersucht. Bei den letzten Kontrollen Anfang Juli gab es keine größeren Beanstandungen. An allen Badestellen kann gebadet werden. Auch bakteriologische Auffälligkeiten gab es nicht. Vereinzelt gibt es Sichttiefen knapp unter einem Meter und eine leichte Algendominanz. Weil sich das bei warmen Temperaturen oder Regen leiht ändern kann, sollten Badende immer auf eventuelle Infotafeln oder Aushänge achten. Von den 8 EU-Badestellen des Landkreises Potsdam-Mittelmark erhielten die Badestellen am Campingplatz Gortz und KiEZ Bollmannsruh in Päwesing (beide Beetzssee), Strandbad Glindow und Blütencamping „Riegelspitze“ (beide Glindower See), Strandbad Werder (Plessower See) und die Strandbäde Caputh und Ferch (beide Schwielower See) die Qualitätseinstufung „ausgezeichnet“ und die Badestelle Campingplatz Butzow am Beetzsee ein „gut“.

Neben den EU- Badestellen werden weitere Badestellen mit lokalem Charakter im Landkreis Potsdam-Mittelmark überwacht:

Nr. Badegewässer Badestelle

1 Deetz- Badeloch am "Voigt'schen Park"

2 Ketzür Beetzsee

3 Caputh Caputher See

4 Kloster Lehnin, Colpinsee

ehem. Campingplatz

5 Emstal Emstaler Schlauch

6 Roskow Erdloch am Sportplatz

7 Werder OT Petzow, Glindower See

Kinderhotel Inselparadies Petzow e. V.

8 Kloster Lehnin Gohlitzsee

9 Kloster Lehnin Gohlitzsee

– Rädel

10 Grebs Görnsee

11 Güterfelde Güterfelder See

12 Fohrde OT Tieckow Havel

13 Pritzerbe OT Kützkow,

Campingplatz Havel

14 Hohenferchesar,

Campingplatz Havel, Pritzerber See

15 Werder Insel

Nordspitze Havel

16 Treuenbrietzen Kiesgrube

17 Phöben Kleiner Zernsee

18 Töplitz Kleiner Zernsee

19 Kloster Lehnin, Klostersee

Campingplatz Seeblick

20 Kloster Lehnin,

Strandbad Klostersee

21 Michendorf Lienewitzsee

22 Netzen Netzener See

23 Kemnitz Plessower See

24 Plessow Plessower See

25 Werder,

"Deutsche Badestelle" Plessower See

26 Reckahn Reckahner Autobahnsee

27 Päwesin, OT Riewend Riewendsee

28 Caputh,

Campingplatz Flottstelle Schwielowsee

29 Werder OT Petzow Schwielowsee

30 Kähnsdorf Seddiner See

31 Michendorf

OT Wildenbruch Seddiner See

32 Neuseddin,

Campingplatz Seddiner See

33 Seddin Seddiner See

34 Niemegk Tonlöcher

35 Wusterwitz Wusterwitzer See

Auch im Landkreis Teltow-Fläming wurde die Qualität der Badegewässer überprüft. Geringe Sichttiefen gab es nur in Kliestow und Rangsdorf. Die Sichttiefen lagen zwischen 35 Zentimetern im Rangsdorfer See und 2,30 Metern im Großen Zeschsee. Alle untersuchten Badestellen sind frei von gesundheitsgefährdenden Bakterien. Die Grenzwerte nach Badegewässerverordnung wurden nicht überschritten.

Für die Saison 2018 hat der Landkreis Teltow-Fläming folgende Badestellen ausgewiesen:

Gewässer Badestellen 1. Glieniksee Camp Dobbrikow 2. Gottower See Gottow 3. Großer Wünsdorfer See Strandbad Wünsdorf Strand Neuhof 4. Großer Zeschsee Lindenbrück OT Zesch 5. Kiessee Horstfelde Horstfelde, Wasserskianlage 6. Kiessee Rangsdorf Rangsdorf 7. Kliestower See Kliestow 8. Körbaer See Erholungsgebiet Körbaer Teich 9. Krummer See Strandbad Sperenberg 10. Mahlower See Mahlow 11. Mellensee Strandbad Klausdorf, Strandbad Mellensee 12. Motzener See Strandbad Kallinchen, Campingplatz Kallinchen Campingplatz AKK Kallinchen 13. Rangsdorfer See Seebad Rangsdorf 14. Siethener See Siethen, Strand Potsdamer Chaussee, Ortsausgang 15. Vordersee Dobbrikow

Grundsätzlich sollte das Baden vermieden werden, wenn in knietiefem Wasser die Füße nicht mehr sichtbar sind, denn bei starker Einschränkung der Sichttiefe können im erforderlichen Fall Rettungsmaßnahmen erschwert werden. Algenhaltiges Wasser darf nicht geschluckt werden. Darum die Kinderbeobachten oder nicht mehr baden lassen. Nach dem Baden duschen. Sollten Beschwerden wie Hautreizungen, Übelkeit oder Atemnot nach dem Baden auftreten, bitte einen Arzt aufsuchen und das Gesundheitsamt des Landkreises informieren. Die nächste Untersuchung der EU-Badestellen erolgt am 30. Juli und letztmalig am 27. August.

Hier ist die Liste mit Informationen zu allen Badegewässern (EU-Gewässer) im Land Brandenburg.

Foto: Redaktion TSB