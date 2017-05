Weitere Turnhalle in Berlin für Sportbetrieb wieder frei

In Reinickendorf-West steht die Turnhalle der Mark-Twain-Grundschule seit dem 30. Mai wieder den Sportlern zur Verfügung. Darüber freuen sich besonders die Füchse-Handballer der D-Jugend. Die Sporthalle stand den Sportlern ein Jahr nicht zur Verfügung, da sie als Notunterkunft für Geflüchtete genutzt worden war.

An der Eröffnung nahmen auch die Wahlkreisabgeordnete Emine Demirbüken-Wegner (CDU), Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) und der direkt gewählte Reinickendorfer Bundestagsabgeordnete Dr. Frank Steffel (CDU) sowie Mitglieder der BVV teil. Frank Steffel freute sich besonders über die gelungene Sanierung der Sporthalle. Der Bundestagsabgeordnete ist ehrenamtlich Präsident der Füchse Berlin, die immerhin 3.700 Mitglieder aufweisen können. Frank Steffel betonte: „Die Belegung der Turnhallen mit Flüchtlingen war ein großer Fehler und war wie hier an der Mark-Twain-Grundschule mit großen Entbehrungen für die betroffenen Klassen und Sportvereine verbunden. Ich bin froh, dass sie nun zum Normalbetrieb zurückkehren können und hoffe sehr, dass die Sanierung der verbleibenden Turnhallen in Reinickendorf zügig vonstatten geht.“

Noch sechs Sporthallen im Bezirk sind momentan mit geflüchteten Menschen belegt. Bezirksstadtrat Dollase sagte: „Ich freue mich, dass die Halle endlich wieder für den Sport zur Verfügung steht. Es wird Zeit, dass der Sport wieder seinen Raum für Bewegung, Spiel und Sport erhält. Der Sport ist ein wichtiges Bindeglied in unserer Gesellschaft.“ Er bedankte sich auch bei der betroffenen Schule und den Vereinen für ihren gesellschaftlichen Beitrag bei der Unterbringung geflüchteter Menschen, aber auch den Vereinen, die solidarisch Hallenzeiten abgegeben haben. Die Turnhalle der Mark-Twain-Grundschule ist die erste Turnhalle in Reinickendorf, die nach der Nutzung als Notunterkunft und Sanierung wieder frei für den Sportbetrieb ist. Die Sanierungskosten betrugen 285.000 Euro. Als nächstes stehen im Bezirk Reinickendorf die Sanierungsarbeiten in den Turnhallen der Ellef-Ringnes-Grundschule in Heiligensee und des Thomas-Mann-Gymnasiums im Märkischen Viertel an.

Foto: Füchse-Präsident Dr. Frank Steffel, MdB, mit Handballern der D-Jugend in der Sporthalle der Mark-Twain-Grundschule.

Text/Foto: VTN