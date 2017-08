Musical CATS gastiert im Admiralspalast

CATS ist das wohl magischste Musical der Welt. Fantasievoll und elegant vereinen sich in Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk mitreißende Musik, aufsehenerregender Tanz und spektakuläre Kostüme zu einem aufregenden Ganzen. Ausgezeichnet mit zahlreichen internationalen Theaterpreisen hat CATS sowohl im Londoner West End als auch am New Yorker Broadway alle Rekorde gebrochen, über 73 Millionen Zuschauer zählt der gefeierte Klassiker weltweit.

Im Sommer 2017 kehrt das Original in der Erfolgsproduktion, die 2015 als „Bestes Musical Revival“ für den Laurence Olivier Award nominiert wurde, direkt vom Londoner West End nach Deutschland zurück. Seien Sie dabei, wenn sich vom 09. bis 19. August die Jellicle Katzen im Admiralspalast in Berlin zum alljährlichen Katzenball die Pfoten reichen und Erwachsene und Kinder gleichermaßen verzaubert werden.

Mehr über das Musical und Ticketinformationen gibt es unter: www.mehr.de/musicals/cats-das-musical/cats-the-original-is-back/

Text: PM; Foto: Alessandro Pinn