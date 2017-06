Langer Tag der StadtNatur mit 500 Führungen und Aktionen

Beim langen Tag der StadtNatur am Wochenende des 17./18. Juni können Besucher bei einer Vielzahl an Führungen und Veranstaltungen die faszinierenden Seiten der Stadtnatur kennenlernen.

So kann man im Bezirk Steglitz-Zehlendorf viele Veranstaltungen beim Imkerverein Steglitz e.V. besuchen, mit der Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski den Stadtpark Steglitz erkunden, an einer Pilzführung im Botanischen Garten teilnehmen, den essbaren Uni-Garten in Steglitz erkunden, eine Paddeltour auf dem Pohlesee oder Jagd auf Köcherfliegen machen oder Wasserpflanzen im Schlachtensee bestimmen. Weitere Veranstaltungen und Informationen über freie Plätze finden Interessierte bei den Veranstaltungen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf,

Mit etwa 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und etwa 500 Führungen und Aktionen gehört der Lange Tag der StadtNatur zu den erfolgreichsten naturkundlichen Großveranstaltungen Deutschlands. An über 150 Orten in Berlin werden in 26 Stunden von rund 250 Fachleuten naturkundliche Einblicke und Erlebnisse geboten, darunter auch der Besuch von sonst nicht zugänglichen Orten. Ziel ist es, mit dem Langen Tag der StadtNatur den Menschen in dieser Stadt die „grüne“ Metropole näher zu bringen, schließlich sind über 40 Prozent der Landesfläche Freiflächen, Wälder, Seen oder Parkanlagen.

Ob Nachtwanderungen zu Wildtieren, naturkundliche Schiffs- oder Kanutouren, Geocaching oder das Sammeln von Wildkräutern – für jeden ist etwas dabei. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es wieder eine Fülle von Veranstaltungsangeboten wie Dschungelcamp, Bumerang-Workshop oder Abenteuerschatzsuche.

Der von der Stiftung Naturschutz Berlin bereits zum elften Mal ausgerichtete Lange Tag der StadtNatur steht unter dem Motto „Einmal Natur mit Alles“. Das Ticket für beide Tage kostet 7 Euro (ermäßigt: 5 Euro) und ist für alle Veranstaltungen gültig.

Wer einen Überblick über das gesamte Angebot des Langen Tages in Berlin bekommen möchte, kann sich im Internet das Programm anschauen, Tickets kaufen und Reservierungen vornehmen: Langer Tag der StadtNatur

Foto: Stadtnatur in der Naturschutzstation Marienfelde 2015.

Text: LPD; Foto: Stiftung Naturschutz Berlin