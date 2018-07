Kostenfreier Kindersport in den Sommerferien

Noch bis zum 05. August können sich Kinder bis zwölf Jahre täglich in ausgewählten Sporthallen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf beim Eltern-Kind-Turnen, in der Ballschule oder im Sportartenkarussell austoben. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Möglich macht es der Verein Sportkinder e.V. in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Qualifizierte Trainer/innen sind stets vor Ort. Die Teilnahme ist zu jeder vollen Stunde möglich. Kinder und deren Eltern können einfach ohne Anmeldung vorbeikommen. Sportschuhe oder Stoppersocken sind selbst mitzubringen.

Montags

1-6 Jahre

Bewegungsparcours

15.00 oder 16.00 Uhr

Giesensdorfer- Grundschule

Ostpreußendamm 63

12207 Berlin

Dienstags

1-4 Jahre

Freies Spiel & Toben

15.00 oder 16.00 Uhr

Grundschule am Buschgraben

Ludwigsfelder Str. 43

14165 Berlin

Mittwochs

6-12 Jahre

Sportartenkarussell

15.00 oder 16.00 Uhr

Giesensdorfer-Grundschule

Ostpreußendamm 63

12207 Berlin

Donnerstags

6-12 Jahre

Ballschule

16.00 oder 17.00 Uhr

Droste-Hülshoff-Schule

(obere Halle)

Schönower Str. 8

14165 Berlin

Freitags

6-12 Jahre

Sportartenkarussell

16.00 oder 17.00 Uhr

Droste-Hülshoff-Schule

(obere Halle)

Schönower Str. 8

14165 Berlin

Samstags

3-7 Jahre

Ballschule

10.00, 11.00 oder 12.00 Uhr

Jugendfreizeiteinricht. Düppel

Lissabonallee 6, Haus 9

14129 Berlin

Sonntags

1-6 Jahre

Bewegungsparcours

15.00, 16.00 oder 17.00 Uhr

Giesensdorfer-Grundschule/ Grundschule am Buschgraben

Ostpreußendamm 63

12207 Berlin/

Ludwigsfelder Str. 43

14165 Berlin

Mehr Informationen unter: www.sportkinder-berlin.de

Foto: pixabay