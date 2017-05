Am 24. April startete die Fachhandelsroadshow HighEvent ProductTour (HEPT) 2017, die noch bis zum 11. Mai läuft. Am 4. Mai machte die Tour in Berlin-Neukölln Halt.

Seit 2003 ist die HEPT ein fester Bestandteil der Elektrogerätebranche. Die Fachhändler erfahren durch ihren Besuch, welche Neuheiten die Hersteller anbieten und welche neuen Vertriebskonzepte es gibt. Die Firmen AEG, beurer, jura, jura-Gastro, KÄRCHER, KitchenAid, Miele, REMINGTON und Russel Hobbs nehmen an der durch ganz Deutschland führenden HEPT teil. Rudolf Abraham ist „Vertriebsbeauftragter Elektrofachhandel Region Nord/Ost“ bei der im westfälischen Gütersloh beheimateten Miele & Cie. KG. Er teilte mit: „Miele nimmt sehr gerne an der HEPT teil. Unser Haus legt großen Wert darauf, dem Fachhandel nah zu sein. Diese Nähe gelingt immer auf der Messe HEPT.“ Eines vertraute uns Rudolf Abraham auch an, nämlich: „Seit über einem Viertel Jahrhundert bin ich bei Miele tätig. Seit dieser Zeit habe ich Miele-Produkte im Hause. Sowohl als Arbeitgeber als auch als Produzent für Elektrogeräte ist die Firma Miele Spitze.“

Foto: Rudolf Abraham von Miele bei der HighEvent ProductTour 2017 in Berlin

Text/Fotos: VTN