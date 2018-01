Grüne Woche lockte über 400.000 Besucher

Am 28. Januar ging die 83. Grüne Woche in den Messehallen in Charlottenburg zu Ende. Die Messe Berlin konnte über 400.000 Besucher, darunter 90.000 Fachbesucher, verkünden. Die Grüne Woche war am 19. Januar gestartet. Partnerland war in diesem Jahr Bulgarien. An der weltgrößten Messe der Ernährungsindustrie nahmen auch über 70 Agrarminister aus aller Welt teil. Mehr als 1.600 Aussteller aus 66 Ländern waren in den Messehallen in Charlottenburg vertreten. Die 84. Grüne Woche wird vom 18. bis zum 27. Januar 2019 stattfinden.

Text: Peter Krienelke/Foto Hulkar Kurbanova und ihr Kollege am Usbekischen Messestand: Uwe Venter