Großbrand in Zehlendorf: Feuerwehr-Großeinsatz in Kfz-Werkstatt

Dicke Rauchschwaden hingen am Vormittag des 26. Oktober über dem Süden Berlins. Der Grund war ein Großbrand in einer knapp 500 Quadratmeter großen Kfz-Werkstatt in Zehlendorf.

Der Brand war einer ersten Einschätzung zufolge gegen 11.20 Uhr ausgebrochen. Derzeit sind nch Presseinformationen bereits 90 Einsatzkräfte vor Ort. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale sind die Goerzallee, der Dahlemer Weg und der Beeskowdamm gesperrt.

Die dunkle Rauchsäule war weithin zu sehen, doie Polizei gab an, dass es eine verletzte Person gab, die umgehens im Krankenhaus versorgt wurde. Die Brandursache war auch zum Nachmittag noch unklar.

Die Feuerwehr empfahl den Anwaohnern, wegen der Rauchentwicklung die Fenster geschlossen zu halten.

Foto: Teltower Stadt-Blatt Verlag