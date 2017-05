Freikarten für Fluch der Karibik zu gewinnen: Der Film „PIRATES OF THE CARIBBEAN: Salazars Rache“ läuft seit dem 25. Mai als exklusives IMAX®-3D-Erlebnis auf Berlins größter Leinwand. Mit hochmoderner, innovativer Lasertechnologie werden dem Publikum die schärfsten, hellsten und klarsten Digitalbilder geboten, die es jemals gab. Zu gewinnen sind 3 mal 2 Freikarten für das CineStar IMAX am Potsdamer Platz.

Bitte senden Sie Name und Telefonnummer bis zum 02. Juni per Post an: Teltower Stadtblatt-Verlag, Potsdamer

Straße 57, 14513 Teltow oder per E-Mail an: gewinnspiel@stadtblatt-online.de.

Zu IMAX

Mit dem bahnbrechenden dualen 4K-Laser-Projektionssystem von IMAX werden die schärfsten, hellsten und klarsten Digitalbilder geboten, die es jemals gab. Das System verfügt über eine Projektionseinheit mit Laser-Lichtquellen sowie einer Reihe von eigenentwickelten IMAX-Technologien, um ein absolut atemberaubendes Erlebnis zu bieten:

Es ist auf den grössten IMAX Leinwänden mit dem Seitenverhältnis 1.43:1 digital ausstrahlbar – bei maximaler Bildauflösung undkristallklarer Bildschärfe

Es bietet eine unvergleichliche Bildhelligkeit in 2D & 3D

Hohe Kontrastwerte und Bildschärfe

Es liefert ein breiteres Farbspektrum, das Filmemachern ermöglicht, besser als je zuvor ihre Visionen zu verwirklichen

Zum Projektionssystem gehört auch die 12-Kanal Tontechnologie von IMAX. Das System liefert noch mehr Power und Präzision für ein ultimatives Sounderlebnis. Es wurde von sechs Kanälen plus Sub-Bass auf zwölf erweitert und bietet sowohl zwei zusätzliche Seitenlautsprecher, als auch vier neue Deckenlautsprecher. Dadurch können Töne sowohl zwischen den Seitenwänden und der Front- und Rückwand optimal positioniert, als auch Töne über den Köpfen der Kinogäste besser erlebbar gemacht werden.

Dank der mit Laser ausgerichteten Lautsprecher, täglich automatisierten Tunings und nicht komprimierten Soundtracks, die spezifisch für IMAX neu gemastert werden, erreicht das Audioerlebnis neue Höhen – und Tiefen:

Das Tonsystem verfügt über 12 eigenständige Kanäle plus Subbass

Sechs Lautsprecher sind installiert – vier in der Decke und an den Seitenwänden jeweils einer. Somit wird die Fähigkeit des Systems verbessert, Töne an jeder beliebigen Position im Saal zu erzeugen – selbst dort wo keine Lautsprecher sind. Auf diese Art und Weise wird gewährleistet, dass jeder Sitz ein optimales Hörerlenbis bietet.

Es bietet einen zehnmal größeren dynamischen Bereich als Standard-Audiosysteme

Es schafft dank außergewöhnlicher Schalldämmung und verbesserter Lautsprecheranordnung mittels Laserausrichtung die optimale Hörumgebung

Ein patentiertes Mehrpunkt-Tuning-Verfahren führt täglich Kalibrierungstests durch, damit das Audiosystem auch immer auf optimaler Leistungsstufe läuft

Das IMAX® Erlebnis ist das weltweit eindrucksvollste Kinoerlebnis und präsentiert die grössten Hollywood Blockbuster wie nie zuvor. Die Kombination aus fortschrittlichster IMAX Projektionstechnologie, das kristallklare Bilder liefert, gepaart mit kraftvollem IMAX Sound und massgeschneiderten Kinosälen, erzeugt ein einzigartiges Gefühl und lässt IMAX Besucher noch tiefer in die Filme eintauchen. Führende Filmemacher und Hollywood Studios bedienen sich der IMAX Kinos, um auf ganz besonderer Weise das Publikum zu begeistern. Gerade deshalb gehört das IMAX Kino-Netzwerk mit zur wichtigsten und erfolgreichsten Auswertungsplattform für grosse Hollywood Blockbuster auf der ganzen Welt.

Text: Verlag, IMAX; Foto: pixabay.com