Mieze allein zu Haus: Katzenfreunde Potsdam helfen aus

Katzen verreisen nicht gern, in Katzenpensionen fühlen sie sich häufig unwohl. Auch hilfsbereite Nachbarn haben nicht immer Zeit und Katzenhalter stehen daher oft vor Problemen, wenn sie einmal verreisen wollen. Hier hilft der „Freundeskreis Katze und Mensch", dessen Mitglieder vor allem das gegenseitige Catsitting organisieren.

Catsitting auch in Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow



In Potsdam und Umgebung entsteht eine regionale Gruppe des bundesweiten, gemeinnützigen Vereins „Freundeskreis Katze und Mensch e.V.". Unter der Leitung von Sabine Sidiropoulos helfen sich die Mitglieder gegenseitig bei der Betreuung ihrer Vierbeiner. So können die Tiere in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, wenn ihre Besitzer einmal unterwegs sind.

Schon im 23. Jahr nutzen inzwischen rund 7.800 Mitglieder des Vereins in mehr als 160 regionalen Gruppen in Deutschland die öglichkeit, ihren Stubentiger während des Urlaubs oder anderer Abwesenheiten gut betreut zu wissen.

„Die Katzenfreunde kenne ich bereits aus Baden-Württemberg und war erstaunt, dass es hier in der Umgebung noch keine eigene Gruppe gab", so Sabine Sidiropoulos. „Meine Erfahrungen waren bisher nur positiv und ich würde gerne ein ähnlich gutes Netzwerk in Potsdam und Umgebung aufbauen. Alle zwei Monate soll ein Stammtisch stattfinden, bei dem Katzenfreunde sich austauschen können. Die Vermittlung von Katzen und die Versorgung von wilden Katzen durch unsere Gruppe könnte ich mir zukünftig auch vorstellen."

Katzenliebhaber gesucht



Um bald mit dem Catsitting beginnen zu können, sucht Sabine Sidiropoulos daher jetzt Kontakte mit anderen Katzenliebhabern. Das Gründungstreffen der regionalen Gruppe findet am Montag, dem 29. Januar 2018 um 18.00 Uhr, im Restaurant Taj Mahal (Potsdamer Allee 109, 14532 Stahnsdorf) statt. Interessenten sind herzlich willkommen und können sich unverbindlich informieren. Anmeldungen und Informationen bei Sabine Sidiropoulos, telefonisch unter 0172 5625051 und per Mail an potsdam@katzenfreunde.de.

Text: PM / Foto: pixabay.de