Einheizer: Orangenpunsch mit Ingwer und Zitronengras

Wenn es draußen alles andere als kuschelig ist, dann muss was Warmes in den Bauch. Dieser alkoholfreie Punsch kitzelt die Geschmacksknospen und lässt die Kälte vergessen.

Zutaten für 4 Gläser Orangenpunsch



1 Orange

80 g Ingwer

8 Stängel Zitronengras

140 g Palmzucker

400 ml Orangensaft

400 ml rosa Grapefruitsaft

100 ml Orangen-Sanddornnektar

Zubereitung

Orange heiß waschen, trocknen, in sehr dünne Scheiben schneiden. Ein Stück Ingwer längs in vier dünne, dekorative Scheiben schneiden, Rest grob raspeln. Zitronengras – bis auf vier Stängel zum Garnieren – klein schneiden und in einem Mörser leicht zerdrücken. Zusammen mit geraspeltem Ingwer, Palmzucker, Säften und Sanddornnektar bis kurz unter dem Siedepunkt erhitzen. Herd ausschalten, zugedeckt fünf Minuten ziehen lassen, durch ein feines Sieb passieren, in passende Gefäße füllen. Mit Zitronengras, Ingwer- und Orangenscheiben garnieren.

Rezept und Foto: Fruit Juice Matters