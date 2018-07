Aufregende Tour: Zwei Kontinente und Vielfalt der Kulturen

Turkish Airlines bietet all seinen Passagieren mit internationalen Anschlußflügen über ihr Drehkreuz Istanbul und einer Transitzeit von sechs bis 24 Stunden eine kostenlose Tour durch die Metropole am Bosporus. Seit der Einführung des Transitprogramms im Jahr 2009, nahmen bereits fast eine Viertel Million Passagiere diesen Service in Anspruch und lernten so die Faszination Istanbuls kennen.

Als die Fluggesellschaft, die mehr Länder und internationale Destinationen als alle anderen anfliegt, ist Turkish Airlines stolz darauf, seinen Passagieren im Sinne traditioneller türkischer Gastfreundschaft außergewöhnliche Produkte und Serviceleistungen anbieten zu können und somit die Erwartungen zu übertreffen. Dabei umfaßt touristanbul den Transfers, den Besuch historischer Sehenswürdigkeiten sowie eine Kostprobe der berühmten türkischer Küche. Die Passagiere erhalten so einen Eindruck der abwechslungsreichen Geschichte und der kulturellen Vielfalt, die Istanbul zu einer solch lebendigen und charmanten Stadt machen.

Um den Service touristanbul in Anspruch nehmen zu können, müssen die Fluggäste auf einem internationalen Transitflug von Turkish Airlines gebucht sein sowie einen Aufenthalt von sechs bis 24 Stunden haben. Die Rundfahrten starten vom Hotel Desk am Flughafen Atatürk und finden täglich von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr, von 9.00 bis 15.00 Uhr, 9.00 bis 18.00 Uhr, von 12.00 bis 18.00 Uhr und von 16.00 bis 21.00 Uhr statt.

Highlights wie der Topkapi Palast, Sultan Ahmet Moschee, Hagia Sophia, Galata Turm, der Dolmabahce Palast und viele andere stehen auf dem Tourprogramm.⇒Tourplan Infos

Gegründet 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen, fliegt das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines aktuell mit einer Flotte von 328 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) weltweit 304 Destinationen, darunter 255 international und 49 inländische, in 122 Ländern an.

