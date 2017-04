Für den 6. Kinosommer in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf stehen zehn Komödien zur Auswahl. Das Online-Voting beginnt am 1. Mai.

Der sechste Kinosommer garantiert frische, lebendige Filmkost zum Lachen und Schmunzeln. Zur Auswahl stehen zehn Komödien. Es handelt sich um Produktionen aus Deutschland, Frankreich und Hollywood aus den Jahren 2014 bis 2017, die allesamt die Kinokassen klingeln ließen. Wie in den beiden Vorjahren werden Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf eine gemeinsame Liste von Auswahlfilmen kommunenübergreifend abstimmen lassen. „Wir sind davon überzeugt, dass für jeden Geschmack wieder etwas dabei ist, und freuen uns auf gut besuchte Kinoabende“, teilen die Veranstalter mit.

Am 15. Juli geht es um 22 Uhr auf dem Innenhof des Rathauses Kleinmachnow los. Letzter Termin in der Reihe ist in diesem Jahr der 26. August, an dem Stahnsdorf nochmals zum spätsommerlichen Kinovergnügen auf seine Wiese am Gemeindezentrum lädt. Alle sechs Termine für TKS finden Sie gesammelt weiter unten in dieser Mitteilung.

Am 1. Mai wird das Online-Voting freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt und noch bis zum 31. Mai können Besucher der Internetseiten teltow.de, kleinmachnow.de und stahnsdorf.de darüber entscheiden, welche sechs Filme gezeigt werden. Links auf den jeweiligen Startseiten führen die Besucher zur Abstimmung. Zeitnah nach Votingende beginnen die Auswertung und die Bekanntgabe des Ergebnisses auf den kommunalen Webseiten.

Filmauswahl (in alphabetischer Reihenfolge mit Erscheinungsjahr):

• Birnenkuchen mit Lavendel (2015)

• Das brandneue Testament (2015)

• Der geilste Tag (2016)

• Fack ju Göthe 2 (2015)

• Frau Müller muss weg (2015)

• Frühstück bei Monsieur Henri (2016)

• Honig im Kopf (2014)

• Kundschafter des Friedens (2017)

• Mit dem Herz durch die Wand (2016)

• Tschick (2016)

Die sechs erstplatzierten Filme vom Voting werden an den nachfolgenden Terminen vorgeführt:

Termine für Kleinmachnow:

Samstag, 15.07.2017, 22 Uhr: Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses

Samstag, 19.08.2017, 21 Uhr: Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses

Termine für Teltow:

Samstag, 22.07.2017, 22 Uhr: Teltow, Marktplatz

Samstag, 05.08.2017, 22 Uhr: Teltow, Marktplatz

Termine für Stahnsdorf:

Samstag, 29.07.2017, 22 Uhr: Stahnsdorf, Wiese am Gemeindezentrum

Samstag, 26.08.2017, 21 Uhr: Stahnsdorf, Wiese am Gemeindezentrum

Der „Interkommunale Kinosommer“ findet seit 2012 statt und ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. An sechs Abenden können Kinofans im sommerlichen Ambiente auf dem Marktplatz Teltow, dem Innenhof des Rathauses Kleinmachnow und der Wiese am Gemeindezentrum Filme ihrer Wahl sehen.

Zahlreiche Stühle laden auch in diesem Sommer zum Filmegucken unterm Sternenhimmel ein. Kissen und Decken können mitgebracht werden. Bei Regen findet die Vorführung in den Veranstaltungssälen der Rathäuser bzw. im Sitzungssaal des Gemeindezentrums Stahnsdorf statt. Für ein Imbiss- und Getränkeangebot ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

Text: TKS-Gemeinden