Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass in Potsdam-Mittelmark eine ganze Menge los ist – und zwar nicht nur in den Städten. Auch auf dem Land gibt es für Kulturliebhaber und Geschichtsinteressierte viel zu entdecken. Hier am Beispiel des Rochowmuseums in Reckahn.

Quelle: teltowKanal