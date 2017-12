Vernissage zur Ausstellung „Ton Stein Farbe“

Brigitte Seiler, Friedegart Noack und Karin Vieth-Haase arbeiten seit über 30 Jahren zusammen und seit 1999 mit der Künstlerinnengruppe „TonArt“ in Berlin-Zehlendorf, Brandenburg und der Uckermark. Im Foyer des Rathauses Kleinmachnow stellen alle drei Künstlerinnen figurative und abstrakte Plastiken und Skulpturen aus Terrakotta, Alabaster und Steatit aus. Brigitte Seiler und Karin Vieth-Haase zeigen zusätzlich auch Bilder auf Papier und Leinwand.

Karin Vieth-Haase gestaltet ihre Bilder mit verrosteten Metallstücken, Kernen, Pflanzen, Sand und Fundstücken und verbindet mit Acryl-Farben die Bilder malerisch zu einer Einheit. Viele Bilder dieser Ausstellung finden ihren Ursprung in Gedichten von Ringelnatz, Morgenstern und anderen Dichtern. Für sie liegt ein großer Reiz darin, gerade das Verlorene, Weggeworfene, fast schon Verrottete, mit Farben neu zu variieren, zusammen zu fügen und so zu neuem Leben zu erwecken. Brigitte Seiler findet ihre Landschaftsmotive bevorzugt in der Mark Brandenburg, an der Ostsee und in Frankreich und erfasst sie malend am Ort.

Doch es sind keine fotogenauen Abbildungen der Realität, die sie mit Ölfarben auf der Leinwand festhält, sondern selektive Wahrnehmungen des gewählten Bildausschnittes, die nicht nur Licht und Farben, sondern auch eingefangene Stimmungen wiedergeben. Bei ihren abstrakten Frottagen geht Brigitte Seiler mit Pigmenten, Kohle und Tusche den entgegengesetzten Weg vom gesteuerten Zufall der Form zu fantastischen Landschaften.

Friedegart Noack lässt sich bei ihren abstrakten Steatit-Skulpturen durch die Form der Steine inspirieren und arbeitet sich systematisch skulpierend in die Form. Ihre Plastiken aus Terrakotta – gebranntem Ton – spiegeln als Gegensatz eine harmonische in sich ruhende Leichtigkeit wider.

Wo: Rathaus Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow

Wann: Donnerstag, den 11.Januar 2018 um 19:00 Uhr

Die Ausstellung ist bis zum 22.2.2018 zu sehen.

Öffnungszeiten: Mo / Mi / Do / Fr 8 – 18 Uhr, Di 8 – 20 Uhr, 1. Sa im Monat 10 – 13 Uhr und während der Veranstaltungen.

Der Eintritt ist frei!

Text/Foto: Cornelia Neumann/Kleinmachnow.de