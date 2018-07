Teltows neue Spielplatzbroschüre: Auf die Plätze, fertig, spielen!

Rutschen, klettern, schaukeln – all das macht so richtig Spaß! Aber wer will immer nur auf dem selben Spielplatz spielen? Die Stadt Teltow hat kürzlich ihre aktuelle Spielplatzbroschüre veröffentlicht. Eltern und Kinder erhalten darin eine kompakte Übersicht über inzwischen 19 Spielplätze im Stadtgebiet.

Aktuelle Fotos zeigen die vorhandenen Spielgeräte, aber auch zusätzliche Angebote wie Sitzmöglichkeiten, Toiletten oder ein vorhandener Zaun werden ausgewiesen. Auf einem ausklappbaren Stadtplan sind zudem die Standorte der Spielplätze verzeichnet, so dass schnell erkennbar wird, welcher Platz in der Nähe liegt.

„Schnappt Euch Mama und Papa, Oma oder Opa, um gemeinsam einen Spielplatz nach dem anderen zu erobern“, rät Bürgermeister Thomas Schmidt den Kindern. Mit der aktuellen Broschüre ist das jetzt sehr leicht möglich.

Die kostenlose Broschüre „Teltows Spielplätze“ ist in der Tourist Information, Am Marktplatz 1-3 erhältlich. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 12-17 Uhr, Fr 10-14 Uhr, Mi, Sa, So geschlossen

Foto: Stadt Teltow