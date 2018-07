Teltower Raderlebnis geht in die nächste Runde

Bei sonnigem Wetter auf das Rad schwingen: Fahrradfreunde in Teltow können dies am kommenden Samstag wieder tun. Hier lädt die Tourist Information Teltow wieder zu einer geführten Rundfahrt ein.

Der Treffpunkt mit der Tourleiterin Barbara Sahlmann ist um 10 Uhr auf dem Teltower Marktplatz. Ebenfalls dort ist nach rund viereinhalb Stunden auch wieder der Endpunkt. Diese Tour reicht bis nach Berlin hinein. Die Strecke verläuft an beschaulichen Uferwegen entlang der Seenkette Krumme Lanke und Schlachtensee, die von einer eiszeitlichen Rinne gebildet sind.

Hier ist die Heimat der Welse, Barsche und anderen Tieren wie dem Graureiher, die man mit etws Glück beobachten kann. Die Seen werden komplett umrundet, dann geht es zurück nach Teltow. Eine Pause am Schlachtensee in der alten Fischerhütte ist eingeplant.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03328/4781 293

Text: PM/Foto: TSB