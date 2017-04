Steglitzer Woche 2017: Bewerbung für Kleinkunstpreis bis 30. April

Vom 25. Mai bis zum 11. Juni 2017 lädt die 65. Steglitzer Woche unter dem Motto „vom Bezirk, für Berlin“ zum Volksfest-Spaß in den grünen Bäkepark am Teltowkanal. Geboten wird eine aufregende Mischung aus Kulturprogramm und Volksfest-Attraktionen. Dazu gibt es Live-Auftritte der 80er-Jahre Kultband Münchener Freiheit („Ohne Dich“), von Phil Bates & Band, dem Gitarristen und Sänger vom Electric Light Orchestra Part 2 „performing the music of ELO“ und Keith Tynes, dem „The Platters“-Original-Mitglied mit seiner tollen 3-Oktaven-Stimme. Die täglichen “Concerts for free” sind übrigens für alle Volksfest-Besucher kostenlos! Parallel finden außerdem verschiedene Events im gesamten Bezirk statt.

Eine feste Institution ist der Kleinkunstpreis der Steglitzer Woche, der mittlerweile zum 8. Mal vergeben wird. Künstler aus den Bereichen „Musik, Akrobatik, Comedy, Zauberei, Jonglage“ präsentieren sich vor dem Publikum. Den drei Siegern winken Sachpreise und ein Geldbetrag in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Bewerben können sich alle Interessenten noch bis zum 30. April 2017 unter www.kleinkunstpreis-berlin.de – Telefon: 030 90299-5470.

Über 60 Schausteller haben ihre rasanten Attraktionen aufgebaut: Für den echten „Adrenalinkick“ sorgen die imponierende „XXL Krake“, das ultraschnelle „Magic“, die fulminante „Eclipse“, der traditionelle „Melodie-Star“ sowie das Kult-Karussell „Break Dance“. Am Autoscooter kann man seine Fahrgeschicklichkeit ausprobieren und beim Bungeespringen eine Sause erleben. Für die „Kleinen“ gibt es eine große Auswahl an fröhlichen und bunten Kinder-Karussells. Sie garantieren echten Familienspaß. Zahlreiche Verlosungen, Geschicklichkeitsspiele, das stets beliebte Pferderennen „Hoppegarten“, Basketball, Entenangeln, „Beverly Hills“, Dosenwerfen runden das Angebot ab. Es gibt einen schönen großen Biergarten, gleich neben dem Bühnen-Pavillon mit täglichem Live-Programm. Für das leibliche Wohl sorgen die beliebte Bratwurst, Gourmet-Imbiss-Spezialitäten, Crepes, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und die grüne Knabberlok.

3 Riesen-Höhenfeuerwerke & Familientag mit halben Preisen

3 farbenfrohe Highlights sind die Riesen-Höhenfeuerwerke am Samstag, dem 27. Mai, 3. Juni und 10. Juni, die den Himmel über dem Festplatz illuminieren. An jedem Mittwoch ist „Familientag“ mit halben Preisen auf allen Karussells und Bahnen. Der Eintritt zur Steglitzer Woche ist täglich frei!

Feierlich eröffnet wird die Steglitzer Woche am Donnerstag, dem 25. Mai um 18.00 Uhr (Himmelfahrt), durch Frau Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski und Herrn Michael Roden, 1. Vorsitzender des Schaustellerverbandes Berlin e.V. mit einem Fassbieranstich.

Ihr großes Herz beweisen die Berliner Schausteller erneut, indem sie traditionell 1.000 behinderte Kinder und Jugendliche am 1. Juni zu einer kostenlosen Rummel-Runde einladen, ebenso wie die Schülerlotsen des Bezirks am 30. Mai.

Die Steglitzer Woche ist Montag bis Donnerstag jeweils von 14.00 bis 22.00 Uhr, Freitag und Samstag von 14.00 bis 23.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

