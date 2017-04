Spejbl & Hurvinek: Marionettentheater in Kleinmachnow

Seit 88 Jahren sind Spejbl & Hurvinek auf den Bühnen der Welt zu Hause. In 33 Ländern und auf vier Kontinenten hat das berühmte Marionettentheater Spejbl & ­Hurvinek das Publikum begeistert. Am 28. April um 19:00 Uhr nun auch Kleinmachnow. Dann wird ­Hurvinek seinen Vater Spejbl mit der berühmten Frage Vati, was ist das eigentlich Liebä? in Verlegenheit bringen und das Vater-Sohn-Team Spejbl & Hurvinek das Publikum in Kleinmachnow mit den verdrehten Frage- und Antwortspielen begeistern.

Helena Štáchová schreibt die Stücke für das Marionettentheater Spejbl & ­Hurvinek und setzt sie mit Martin Klásek wirkungsvoll in Szene. Die Künstler geben den vier Hauptfiguren Spejbl, Hurvinek, Manicka und Frau Katerina seit Jahrzehnten ihre ausdrucksvollen Stimmen. Und so wechseln bei Spejbl & ­Hurvinek feinsinnige und humorvolle Dialoge mit vielen visuellen Szenen ab, die sowohl Klein als auch Groß begeistern. Im Mittelpunkt des Marionettentheaters steht das meisterhafte Geschick der Puppenspieler. Treffsicher fabulieren die Marionetten über aktuelle Fragen der Zeit im historischen Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse und halten dabei den Menschen unterhaltsam einen Spiegel vors Gesicht.

Die Karten für die Veranstaltung im Bürgersaal Kleinmachnow sind im Internet unter tickets.vibus.de erhältlich oder im Ticketbüro direkt im Rathaus Kleinmachnow (Di 13:00 – 18:00 Uhr, Do ­13:00 – 16:00 Uhr). Sie sind im Vorverkauf für je 17 Euro und an der Abendkasse für 19 Euro zu haben. Reservierungen sind möglich unter der Rufnummer 033203 877 1305 (AB) oder per E-Mail an kultur@kleinmachnow.de.

Text: PM/neb; Foto: Theater Spejbl & Hurvinek

