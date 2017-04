Osterfeuer in Ruhlsdorf

Das Feuer gehört zu Ostern wie der Hase und die bunten Eier. Am 16. April ist es im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf wieder so weit. Um 18:00 Uhr wird das traditionelle Osterfeuer auf der Wiese am Röthepfuhl durch die Feuerwehr entfacht. Seit 2002 wird das Osterfeuer am Ostersonntag durch den Verein Heimatfreunde Ruhlsdorf e.V., die Freiwillige Feuerwehr und mit finanzieller Unterstützung der Stadt Teltow organisiert. Bis 22:00 Uhr können Einheimische und Gäste das Osterfeuer bei Livemusik, Bratwurst, Bier oder alkoholfreien Getränken und netten Gesprächen genießen.

Text: neb; Foto: pixabay.com