Osterfeuer in Kleinmachnow

In guter Tradition lädt die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow am Ostersonnabend, den 15. April, wieder zum großen Osterfeuer auf die Festwiese im Bäketal hinter der Dorfkirche (Zehlendorfer Damm) ein. Um 15:00 Uhr geht es los. Dann stehen die Feuerwehrautos wieder zur Besichtigung bereit, für Kinder gibt es einen Mal- und Bastelstand und natürlich können auch Ostereier gesucht werden. Außerdem werden Kuchen und Waffeln, Gegrilltes sowie andere leckere Sachen angeboten. Auch Stockbrot kann am Ende wieder am Lagerfeuer gebacken werden.

Foto: Kleinmachnower Osterfeuer 2016

Text und Foto: Gemeinde Kleinmachnow