Neue Foto-Ausstellung im Helios Klinikum Emil von Behring

In der Reihe Kunst im Klinikum lädt der Verein Oskar-Helene-Heim gemeinsam mit dem Helios Klinikum Emil von Behring Kunstinteressierte, Patienten und Gäste ab heute und noch bis zum 31. Januar zum Bestaunen der Ausstellung „Berlin im Kunstlicht“ des Fotografen Burkhard Schmidt in die Galerie des Klinikums in der Walterhöferstr. 11 in Berlin-Zehlendorf ein.

Der Amateurfotograf Burkhard Schmidt hat vor mehr als 30 Jahren mit der Fotografie begonnen. Bis heute nahm er an verschiedenen Fotowettbewerben erfolgreich teil und veröffentlichte einige Fachartikel in Fotozeitschriften. 2009 folgte die erste eigene Ausstellung unter dem Titel „Linien & Flächen in der Architektur“. Weitere Präsentationen folgten. Seine Themen sind vielfältig und reichen über Architektur-, Blumen, Makro-, Akt- und Landschaftsfotografie bis zu Portraits. Für das Buch „Gedenkkirche- Maria Regina Martyrum – Berlin hat er als Auftragsarbeit Fotos gemacht, ebenso wie für das Auswärtige Amt zum Themenkomplex Menschen/ Architektur. Informationen im Internet: www.klick14.de

Informationen einschließlich Verkaufsmodalitäten erteilt Angela Röschmann, erste Vorsitzende des Vereins Oskar-Helene-Heim unter Telefon: (030) 8135460.

Text: PM/ Foto: Burkhard Schmidt