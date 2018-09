Musical CINDERELLA – Gewinnspiel

Bereits zum neunten Mal öffnet die Musikschule Reinickendorf den Vorhang für ein Musical. In diesem Jahr steht das Musical CINDERELLA auf dem Programm. Die beiden US-Künstler Richard Rodgers als Komponist und Oscar Hammerstein als Texter erschufen es in den 50er Jahren. Reinickendorfs Bildungsstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) begrüßte am 14. September die Medienvertreter zur Hauptprobe. Sie betonte: „Als wir 2010 erstmals ein Musical aufgeführt hatten, sind alle Beteiligten davon ausgegangen, das ist ein einmaliger Vorgang. Das daraus so ein großer Erfolg im Laufe der Zeit geworden ist, spricht für die hohe Qualität der Musikschule Reinickendorf.“ Harald Fricke, der Leiter der Musikschule, wies darauf hin: „Wir alle arbeiten im Team und können auf ein sehr gut harmonisch arbeitendes Team hinweisen. Rund 2.500 Schüler betreuen wir und machen sie mit den Schönheiten der Musik, des Tanzes und des Gesangs vertraut.“ Bei der Aufführung von CINDERELLA kommen über 150 Mitwirkende zusammen aus den Bereichen Orchester, Chor und Tanz. Die 18 Jahre junge Karoline Chmelensky stellt Cinderella dar. Der 21jährige Torge Wagner ist der verliebte Prinz. Birgit Eckenweber führt die Regie. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Stefan J. Walter. Ihm zur Seite steht Martin Eckenweber für die musikalische Einstudierung. Die Choreographie verantwortet Eleonora Alexandrova Meyden. Das Bühnenbild gestaltet Werner Sandmann und das Vocal Coaching übernimmt Christine Barker. Premiere ist am Donnerstag, 4. Oktober, um 19 Uhr. Weitere Veranstaltungen finden am Freitag, 5. Oktober, um 19 Uhr und am Samstag, 6. Oktober und am Sonntag, 7. Oktober, jeweils um 16 Uhr statt. Die Tickets kosten 14 Euro, ermäßigt 9 Euro. Vorverkauf unter Telefon 030- 479 974 23 oder an der Abendkasse im Fontane-Haus im Märkischen Viertel, Königshorster Str. 6, 13439 Berlin-Reinickendorf. Für das Gewinnspiel hat Musikschulleiter Harald Fricke zwei Karten für die Aufführung am 5. Oktober zur Verfügung gestellt.

Teilnehmen ist ganz einfach: Senden Sie bis zum 02. Oktober 2018 eine E-Mail mit dem Kennwort “Cinderella” an gewinnspiel@stadtblatt-online.de

Teilnahmebedingungen und Informationen zum Gewinnspiel finden Sie hier (bitte hier klicken)

Foto: Karoline Chmelensky (Cinderella) und Torge Wagner (Prinz) bei den Proben

Text/Fotos: VTN