Krippenspiel wieder mit Konzertversion

Maria und Joseph suchen in einer kalten Winternacht Zuflucht in einem Stall in Bethlehem, wo sie auf mehrere Hirten treffen und die heiligen drei Könige am Ende den gerade geborenen Jesus segnen. Zwischendurch ertönt der Gesang von Musikschülerinnen der Musikschule Kleinmachnow.

Seit fast 80 Jahren wird das Krippenspiel in der Familie von Christiane Heinke organisiert. 2009 „erbte“ die Leiterin der Musikschule das Stück und brachte es mit nach Kleinmachnow, wo es nun bereits im neunten Jahr mit großem Erfolg im Alten Heizhaus auf dem Seeberg in der Schopfheimer Allee 10 aufgeführt wird. Rund 3.000 Zuschauer kommen im Schnitt zu den Aufführungen der musikalischen Weihnachtsgeschichte, lauschen den alten Liedern und erfreuen sich an der Geschichte. Die Darsteller sind Sänger und Schauspieler aus der Region. Für die Rolle der Maria gibt es pro Jahr tausende Bewerberinnen.

Die beliebte Veranstaltung findet in diesem Jahr am Samstag, den 16. Dezember, um 15:00, 17:30 und 19:30 Uhr statt und am Sonntag, den 17. Dezember, um 14:30 und um 17:00 Uhr. Der Eintritt für diese vier Veranstaltungen beträgt 6 Euro. Am Samstag um 19:30 Uhr wird es wieder eine längere Fassung mit Konzertmusik geben (Eintritt: 8 Euro). Rund um den Spielort laden weihnachtliche Marktstände mit Met, Waffeln und Schmalzbroten ein.

Karten für die Veranstaltung sind im Natura Buchhandel erhältlich oder unter www.krippenspiel-kleinmachnow.de.

Foto: Veranstalter