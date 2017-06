Das Kinoprogramm der Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow vom 08. bis zum 14. Juni 2017. Der Eintrittspreis für die Vorstellungen am Dienstag, Mittwoch und am Kinotag beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro und für Kinder unter 12 Jahren 3,50 Euro. Adresse: Karl-Marx-Straße 18, Telefon: 033203 847584

Connie&Co – Das Geheimnis des T-Rex

Donnerstag, 8. Juni, um 16:00 Uhr

Freitag, 9. Juni, um 16:00 Uhr

Sonntag, 11. Juni, um 16:00 Uhr

Mittwoch, 14. Juni, um 16:00 Uhr

Die Schlösser aus Sand

Donnerstag, 8. Juni, um 18:00 Uhr

Mittwoch, 14. Juni, um 20:15 Uhr

Die Schlösser aus Sand (OmU)

Sonntag, 11. Juni, um 20:15 Uhr

Hitlers Hollywood

Donnerstag, 8. Juni, um 20:15 Uhr

Marys Land

Sonntag, 11. Juni, um 18:00 Uhr

Ein deutsches Leben

Mittwoch, 14. Juni, um 18:00 Uhr

