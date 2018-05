Irische Musik- und Tanzshow in Ludwigsfelde

World of Pipe Rock and Irish Dance heißt die aufwändige Show der Band Cornamusa, bei der traditionelle irische Musik auf spektakuläre Tanzeinlagen trifft und mit der sie am 4. Mai ab 20 Uhr im Klubhaus Ludwigsfeld zu Gast ist.

Die siebenköpfige Band aus Thüringen erzählt mit typisch irischen und schottischen Instrumenten wie Dudelsack, Thin Whistle oder Geige Geschichten von der grünen Insel. Die Live-Musik wird von einer Licht- und Lasershow untermalt.

Auf der Bühne stehen Gyula Glaser, dreifacher Europameister im Irish Dance und Nicole Ohnesorge, dreifache Deutsche Meisterin zusammen mit der Irish Beats Dance Company. Die phantasievollen Choreografien sind perfekt auf die Melodien abgestimmt.

Karten für die Show sind ab 36,50 Euro im Bürgerservice der Stadt Ludwigsfelde und online im Klubhaus Ludwigsfelde erhältlich.

Text: Redaktion TSB; Foto: Cornamusa