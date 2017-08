Flöte oder Gitarre? Instrumentenkarussel hilft bei der Entscheidung

Das klassische Einsteiger-Instrument ist die Flöte, wer die ersten Akkorde an der Gitarre beherrscht, kann damit schnell die ersten Lieder spielen, besonders vielseitig ist dagegen das Klavier – bei der Wahl eines Instruments stehen angehende Musiker vor einer großen Herausforderung, denn jedes hat seine eigenen Vorzüge.

6 Instrumente zur Auswahl

Die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig unterstützt Kinder zwischen fünf und acht Jahren bei der Entscheidung und bietet mit dem Intrumentenkarussel die Möglichkeit, insgesamt sechs Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren. Beim Instrumentenkarussell erhalten die Kinder eine fachkundige Anleitung an Klavier, Violine, Cello, Blockflöte, Schlagzeug oder Gitarre. Sie lernen Aufbau, Klangweise und erste Spielformen der Instrumente kennen. Für jedes Instrument werden kleine Gruppen von 4 bis 5 Schülern gebildet.

Begrenzte Plätze

Der einjährige Kurs beginnt mit dem neuen Schuljahr und ist auf 24 Plätze begrenzt. Es sind noch wenige Plätze frei. Anmeldungen richten Interessierte an die Musikschule in Bad Belzig in der Puschkinstrasse 13 unter der Telefonnummer 033841 45430. Eine Anmeldung ist auch online möglich auf www.kms-pm.de.