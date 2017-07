Buonanotte – Italienische Nacht in Kleinmachnow

Wer schon im Vorgeschmack auf die bevorstehende Ferienzeit einen Hauch “La Dolce Vita” verspüren möchte, der sollte am 08. Juli ab 18:00 Uhr auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow vorbeischauen.

Der Platz und die Geschäfte werden wieder in den italienischen Farben geschmückt sein, eine große Strand-Bar – auf richtigem Strand-Sand – wird zu kühlen Drinks und Cocktails einladen, Liegestühle und Strandkörbe auf dem Rathausmarkt werden echtes Urlaubsflair aufkommen lassen. Die verschiedenen Aktionsbereiche sind wieder mit bekannten italienischen Orts-Namen versehen. So wird der Brunnen zum "Canale Grande", vor der Bühne befindet man sich auf der "Piazza San Marco"…. Darüber hinaus, werden venezianische Gondel-Silhouetten zusätzliches Flair verbreiten.

Am Abend wird dann der Rathausmarkt ringsum von Feuer illuminiert, so dass ein etwas mystischer Eindruck vom Platz entsteht. Am Stand des Autohaus Sternagel Potsdam kann man sich auch über die neuesten Modelle aus dem Hause Mercedes Benz informieren und die Feuer Künstler der Gruppe Flammenrausch erleben. Das Extra-Highlight: Die teilnehmenden Geschäfte am Rathausmarkt werden wieder für ein Mitternachts-Shopping bis 00:00 Uhr geöffnet haben und laden ihre Kunden hierzu ein. Jedes Geschäft hat sich etwas Besonderes ausgedacht und wird seine Kunden mit besonderen Angeboten überraschen.

Die Gastronomen von Bande's Creativ- und Partyservice bieten eine lukullische Reise durch Italien an und verwöhnen mit ausgesuchten italienischen Weinen und Cocktails. Italienisches Original Buffalo-Eis und italienische Snacks bietet das Team vom Eiscafé Paolella an. Sizilianische Spezialitäten serviert das Team um Davide Chisari, der bei uns modernes italienisches Streetfood präsentiert. Auf der Bühne wird ein thematisch passendes Programm geboten. Kleinmachnower und Gäste können die Gruppe um „Adriano Mottola“ erleben und im Anschluss das fantastische "Duo RossJano".

Das Fest mündet gegen 22.20 Uhr in eine spektakuläre Feuershow. Ein ganz besonderes Erlebnis. Der absolute Höhepunkt des gesamten Festes wird gegen 22:50 Uhr mit einem knapp 7 minütigen Feuerwerk erreicht – sofern die Waldbrandwarnstufe es zulässt.

Mehr Informationen unter www.rathausmarkt-kleinmachnow.de

Text: PM