Pflanzentauschmarkt und Bücherbasar

Keine Kräuter, dafür aber jede Menge Grünlilien auf der Fensterbank? Am 22. April von 10:00 bis 13:00 Uhr können Blumenfreunde beim 2. Pflanzentauschmarkt in der Bibliothek und vor dem Gemeindezentrum Stahnsdorf in der Annastraße 3 ihre blühenden Schätze gegen anderes Grün tauschen. Samen gegen Zwiebeln, Zwiebeln gegen Kräuter, Kräuter gegen Topfpflanzen oder Topfpflanzen gegen Zierpflanzen – jeder Tausch ist möglich beim 2. Pflanzentauschmarkt, der vom Jugend- und Familienzentrum ClaB organisiert wird. Gleichzeitig finden an diesem Tag auch der Bücherbasar, eine Fundsachenversteigerung und ein Bilderbuchkino statt.

Interessierte für den Pflanzentauschmarkt melden sich aus Planungsgründen bitte kurz im ClaB (Tel.: 03329 62205) an. Die Teilnahme am Pflanzentauschmarkt ist kostenfrei. Verkäufer beim Bücherbasar können sich persönlich im Gemeindezentrum anmelden, telefonisch unter 03329 646501 oder per E-Mail über buecherbasar-stahnsdorf@arcor.de. Die Standgebühr beträgt 3 Euro, Tische und Preisschilder sind selbst mitzubringen.

Foto: Pflanzentauschmarkt bei der offiziellen Eröffnung des ClaB als Familienzentrum im Oktober 2016.

Text und Foto: neb