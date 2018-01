Bürgermeisterwahl: Diskussionsrunde mit den Kandidaten

Am 14. Januar wird in Großbeeren ein neuer Bürgermeister gewählt. Wer sich bisher noch nicht entschieden hat, wem er seine Stimme geben will oder seine Wahl nochmal bestätigt wissen will, kann sich alle drei Kandidaten am 10. Januar um 19:30 Uhr nochmal genauer anschauen. Der Bürgertisch für lebendige Demokratie in Großbeeren e.V. veranstaltet im Gemeindesaal über der Feuerwehr eine Diskussionsrunde mit Tobias Borstel (SPD), Uwe Fischer (CDU) und Michael Voigt (FBB). Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Stephan Wilhelm, für das leibliche Wohl sorgen gegen eine kleine Spende die Mitglieder vom Frauenstammtisch.

Das bisherige Großbeerener Gemeindeoberhaupt Carl Ahlgrimm tritt nicht erneut bei der Bürgermeisterwahl an, bleibt der Politik aber als Mitglied des CDU-Gemeindeverbandes treu.