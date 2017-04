Welttag des Buches: Geschenk-Aktion für Schüler

Etwa 37.000 Schüler in Brandenburg bekommen zum Welttag des Buches am 23. April 2017 ein Buch geschenkt. Das soll sie fürs Lesen begeistern und die Lesekompetenz stärken.

Der Abenteuerroman „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich erscheint in der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“ – einer gemeinsamen Aktion von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutsche Post, cbj Verlag und ZDF. Das Brandenburger Bildungsministerium unterstützt als Schirmherr gemeinsam mit den Kultusministerien der anderen Bundesländer die bundesweite Initiative.

Insgesamt erhalten in Deutschland über eine Million Kinder das Buch. Lehrkräfte von 42.000 Klassen bundesweit sowie von 1.600 Klassen im Land Brandenburg hatten im Vorfeld die dafür notwendigen Gutscheine bestellt. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 und 5 sowie von Integrations-, Förder- und Willkommensklassen bekommen nun bis zum 13. Mai gratis ein Exemplar im örtlichen Buchhandel.

Ziel der Aktion ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll nicht-deutschsprachigen und Flüchtlingskindern Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden. In „Das geheimnisvolle Spukhaus“ schickt Henriette Wich den elfjährigen Moritz, seine Cousine Stella und seinen Cousin Kamil auf eine packende Gespenster- und Schatzjagd. Der Romantext wird durch eine 32-seitige Graphic Novel des Illustrators Timo Grubing erweitert, die sich gut für den Einsatz in Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eignet.

Günter Baaske: Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes: Brandenburg Bücher entführen in fremde Welten

„Bücher erzählen Geschichten, Bücher entführen in fremde Welten, sie unterhalten, machen glücklich oder traurig. Und sie machen Spaß. Wer liest, wird klüger. Deshalb sind Bücher für Kinder so wichtig und deshalb unterstützen wir die Initiative ‚Ich schenk dir eine Geschichte‘.“

Dr. Jörg F. Maas: Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen: Lesefreude ist Grundlage für Bildungserfolg

„Geschichten sind ein Geschenk, das jedes Kind verdient“, so Dr. Jörg F. Maas. „Gemeinsam mit unseren Partnern sorgen wir seit über 20 Jahren für spannende Lektüre zum Welttag des Buches. Denn Lesefreude schafft Lesekompetenz und Bildungserfolg.“

Jürgen Gerdes: Vorstandsmitglied der Deutschen Post AG: Engagement für das geschriebene Wort ist Herzenssache

„Das geschriebene Wort liegt der Post sehr am Herzen. Es gibt keinen besseren Einstieg in die Welt der Texte als gute Geschichten. Um auch künftige Generationen für das Lesen zu begeistern, unterstützen wir die Initiative ‚Ich schenk Dir eine Geschichte‘ mit großem Engagement“, ergänzt Jürgen Gerdes.

Alexander Skipis: Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels: Früh die Begeisterung für Bücher und das Lesen wecken

„Bücher und Lesen sind elementar für die Entwicklung von jungen Menschen. Lesen schult das Denken und die Fantasie. Durch Geschichten und Sachwissen lernen Mädchen und Jungen, die Welt um sich herum kennen und verstehen. Sie früh an Bücher heranzuführen, ist daher eine wichtige Aufgabe für die Buchhandlungen und Verlage in Deutschland. Über 3.500 Buchhandlungen beschenken jedes Jahr zum Welttag des Buches Schülerinnen und Schüler mit einem Buch und leisten so einen wichtigen Beitrag dafür, Begeisterung für das Lesen und Bücher zu wecken und zu fördern“, sagt Alexander Skipis.

Markus Niesen: Verlagsleiter cbj: Lesen fördert Teilhabe und Empathie

„Durch das Lesen lernt man Zusammenhänge zu erfassen, es fördert die Empathie und lässt uns verstehen, wie sich andere fühlen“, sagt Markus Niesen. „Neben der Freude, die es macht, in Geschichten einzutauchen, ermöglicht das Lesen auch eine gute Bildung. Frühzeitig selbst lesen zu lernen, ist Voraussetzung für die aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft. Die Aktion ‚Ich schenk dir eine Geschichte‘ liegt uns als Kinderbuchverlag deshalb seit über 20 Jahren sehr am Herzen.“

Dr. Thomas Bellut: Intendant des ZDF: Lesen macht Kinder fit für alle Medien

„Kinder wachsen heute mit vielen Medien auf. Bücher und Geschichten sind der beste Weg, von klein auf die Welt zu entdecken und zu begreifen. Und das Lesen fördert Konzentration, Wissen, Sprachverständnis, Fantasie und Kreativität. Das schafft kein anderes Medium“, so Thomas Bellut. „Wir tragen auch in diesem Jahr sehr gern dazu bei, der gemeinsamen Initiative zum Welttag des Buches im Fernsehen Sichtbarkeit zu verschaffen.“

Text: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport /Foto: pixabay.com