Naturführer für Kinder – Entdeckungstour am 1. Mai

Wie erkenne ich die Spuren eines Rehs? Wo kann ich Fasane beobachten? Und wie sieht eigentlich eine Schwert­lilie aus? Mit ihrem Buch „Wir entdecken die Natur in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf“ möchte Carola Fußwinkel Kindern das Entdecken der heimischen Natur schmackhaft machen.

Angefangen hat alles mit ihrer Leidenschaft zur Natur und der Fotografie. „Ich bin seit Jahren in der heimischen Natur mit meinem Fotoapparat unterwegs“, erzählt Carola Fußwinkel. Bei einem Besuch im Teltower Buchkontor sah die Lehrerin zum ersten Mal die Reihe „Wir entdecken …“, in denen Orte aus den drei Kommunen präsentiert werden. „Mir kam dabei die Idee, so ein ähnliches Buch für die Hollandwiesen (Busch­wiesen) zu entwickeln“, erinnert sie sich. Buchkontor-Inhaberin Vanessa Arend-Martin war begeistert von der Idee und ermutigte Carola Fußwinkel, weitere Grünflächen und Biotope für ein solches Buch zusammenzutragen.

Zuhause begann sie, ihr Fotoarchiv nach Material zu durchsuchen, und entwickelte Rundwanderungen für die einzelnen Gebiete. Zu den jeweiligen Naherholungsräumen trug sie anschließend Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt zusammen. „Das Buch soll vor allem eines: ermutigen, die Augen auch vor der eigenen Haustür aufzumachen und die Natur wahrzunehmen“, erklärt Carola Fußwinkel. Vorschreiben möchte sie den neugierigen Lesern – das Buch ist gut geeignet für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren – nichts. „Ich gebe nur Beobachtungstipps, keine genauen Beschreibungen. Ich möchte die Neugierde der Kinder wecken.“

Wer sich vielleicht allein nicht traut, der ist herzlich zu Carola Fußwinkels Tour durch die Buschwiesen eingeladen. Eine Familienführung für Erwachsene und Kinder findet am 01. Mai um 16:00 Uhr statt. Treffpunkt ist die Ruhlsdorfer Straße/Ecke Kanada-Allee. Das Buch „Wir entdecken die Natur in ­Teltow, ­Kleinmachnow und ­Stahnsdorf“ ist unter anderem im Buchkontor Teltow sowie der Natura-Buchhandlung in Kleinmachnow erhältlich. Außerdem kann eines von zwei Exemplaren in der Teltower Bibliothek ausgeliehen werden.

Text: Redaktion TSB; Fotomontage: TSB; Cover: Buchkontor Teltow