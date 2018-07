Die Welt zu Gast bei Teltowern – Verein sucht Gastfamilien für Austauschschüler

Spannende Geschichten aus fremden Ländern, einen Einblick in den Alltag am anderen Ende der Welt – all das gibt es nicht nur bei der WM. Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. ruft dazu auf, sich als Gastfamilie anzumelden.

Denn Gastfamilien sind Weltmeister der Völkerverständigung, sagt Meike Schmidt vom Verein Experiment e.V. Wer am eigenen Leib erfahren möchte, welche kulturelle Vielfalt es auf unserer Welt gibt, gibt es jetzt die Chance, noch mehr Neues kennenzulernen.

Experiment e.V. vermittelt ab September Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren für zwei bis zehn Monate in Gastfamilien. Sie kommen beispielsweise aus Brasilien, Japan, Kroatien und Mexiko, aber auch aus Australien, Italien oder den USA. Sie alle freuen sich darauf, Deutschland und die deutsche Kultur kennenzulernen und zeigen natürlich auch gerne ihrer Gastfamilie mehr von der Kultur ihrer Heimat. So sagt Jintapa aus Thailand: "Ich würde gerne für meine Gastfamilie typisches thailändisches Essen kochen." Dieser Austausch macht Gastfamilien zu Weltmeistern der Völkerverständigung.

Gastfamilie kann fast jeder werden – egal ob alleine oder als Großfamilie, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf einen anderen Menschen einzulassen.

Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich an die Geschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn wenden.

Ansprechpartnerin ist Eva Hofmann (Tel.: 0228 95722-44, E-Mail: hofmann@experiment-ev.de).

Weitere Informationen gibt es unter www.experiment-ev.de/gastfreundlich.

Einige der Schülerinnen und Schüler stellen sich in kurzen Videos hier vor: www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden/aktuelle-gesuche.

Über Experiment e.V.

Das Ziel von Experiment e.V. ist seit über 85 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von "The Experiment in International Living" (EIL). 2017 reisten 2.288 Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland. Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.



Fotos: Freunde by Olichel via Pixabay (CC0 Public Domain)