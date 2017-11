Kalender Wann: Wiederholungen 16. April 2017 um 11:00 – 13:00 2017-04-16T11:00:00+02:00 2017-04-16T13:00:00+02:00 Wo: Gärten der Welt Berlin

Aufführung zum Kirschblütenfest in den Gärten der Welt

Kleine Bühne am Koreanischen Garten



Am 16. und 17. April wird das Chinesische Kulturzentrum Berlin erneut in Kooperation mit den Gärten der Welt am Kirschblütenfest teilnehmen. Für den Eintritt werden Tickets benötigt.

Veranstaltungszeit: 16. und 17. April 2017; 11:00 bis 13:00 Uhr (Aufführungsdauer der Hohhot Ethnic Performing Arts Group)

Veranstaltungsort: Gärten der Welt Berlin, Eisenacher Str. 99, 12685 Berlin – Kleine Bühne am Koreanischen Garten